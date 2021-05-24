Kocaelispor: 2-2

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdem Bayık, Deniz CanerHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Oğuz (Dk.46 Eray), Samet, Caner (Dk.80 Mehmet Sak), Halil İbrahim (Dk.86 Miraç), Özkan (Dk. 46 Mücahit Can), Batuhan (Dk.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdem Bayık, Deniz Caner

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Oğuz (Dk.46 Eray), Samet, Caner (Dk.80 Mehmet Sak ), Halil İbrahim (Dk.86 Miraç), Özkan (Dk. 46 Mücahit Can ), Batuhan (Dk. 80 Serkan)KOCAELİSPOR: Bayram- Musa, Semih, Gökhan, Numan, Batuhan Er (Dk.61 Tahir), Murat Cem, Benhur, İrfan (Dk.69 Yılmaz), Mesut, Burak (Dk.75 Dilaver)GOLLER: Dk. 60 (P) ve Dk. 77 Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon) - Dk.18 İrfan, Dk. 90+1 Taha (P) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Samet (Hekimoğlu Trabzon) - Bayram, Batuhan Er (Kocaelispor)

Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibi ile golsüz berabere kalan Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla 1'inci Lig'e çıkma şansını kaybederken, konuk Kocaelispor ise adını finale yazdıran taraf oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam