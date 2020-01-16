: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarıyla bir restoranda bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı tasarruf tedbirlerini anlatan Büyükakın, "2019 yılında 868 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Yüzde 39 civarında da bir yatırım tutarımız var. 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptık" açıklamasında bulundu.

Tahir Büyükakın

"YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Tüketimle ilgili harcamaları durdurduğunu belirten Başkan Tahir Büyükakın, "Benim için frene bastı, frene bastı deniyor. Evet frene bastık ama neyin frenine bastık? Yatırımlar devam ediyor. Salim Dervişoğlu'nu geçtiğimiz günlerde açtık. Projeler devam ediyor. Tüketimle ilgili harcamaları durdurdum. Yatırımla ilgili durdurduğum bir şey yok. Mesela arkadaşlara 'ben mobilya almıyorum, siz de almayacaksınız' dedim. Ben yüzde 20'lik bir tasarruf hedefi koymuştum arkadaşlarımıza. Bizim bütçemizin 400-450 milyonu tüketim harcamasıdır. Bunun üzerinden tasarruf yaptık" diye konuştu.

MAKAM CİPİNİ 629 BİN LİRAYA SATMIŞTI

Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart seçimleri öncesinde 6 milyar TL borcu bulunuyordu. Tahir Büyükakın göreve geldikten sonra belediyede kullanım fazlası olan 50 makam aracını iade etmişti. Bununla da yetinmeyen Büyükakın, AK Partili eski belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun lüks makam cipini 629 bin liraya satmıştı. (Sözcü)

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