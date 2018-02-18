Kobıl'in Hizmetleri Neler?

KOBIL Ülke Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, KOBIL'in hizmetlerini Wise TV'ye anlattı.

KOBIL'in ağırlıklı olarak mobil bankacılıkta uygulama koruması yaptığını, uygulamaları farklı sensörlerle dış ataklardan koruduğunu belirten Edin, bu konuda özellikle sosyal mühendisliğin işlevlerinin görüldüğünü ve Türkiye'de bu organizasyonlarla diğer firmaların yapmadığı kadar büyük bir organizasyon gösterdiğini ifade etti.