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KOBİDER'den "dönüşüm, sicil affı ve borç yapılandırma" önerisi

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, "Bankalara olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve isimlerinin kara listeden çıkarılması adına hükümete sicil affı ve borç yapılandırması önerisinde bulunuyoruz.

27.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:49
KOBİDER'den

KOBİDER Başkanı , "Bankalara olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve isimlerinin kara listeden çıkarılması adına hükümete sicil affı ve borç yapılandırması önerisinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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