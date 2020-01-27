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Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum

Helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtilen Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, kendisi gibi Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James hakkında olmuştu.

27.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:27

NBA efsanesi 'tan tüm dünyayı yasa boğan geldi. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Bu gelişme kaynaklarınca doğrulanırken ünlü isimden geriye kalan son paylaşım ise adeta yürek burkan cinstendi.

"SANA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Kobe, birkaç gün önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan 'i sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

Kobe yaptığı paylaşımda, "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" notunu düşmüştü.


Haber Videosu

: Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum
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