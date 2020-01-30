: Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı

30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:04

Ölümüyle tüm dünya kamuoyunu yasa boğan Kobe Bryant'la ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kaliforniya'da helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın son görüntüsü bir özçekim oldu.

13 yaşındaki Brady Smigiel efsane basketbolcuyu, sahibi olduğu Mamba Spor Akademisi'nde yakaladı ve özçekim yaptı. Kobe Bryant'ı bulunduğu yerden geçerken gören Smigiel özçekim yaparken, efsane ismin poz vermediği görüldü.

"MAÇTAN BİR GÜN SONRASI İÇİN FOTOĞRAF SÖZÜ VERMİŞTİ"

Brady Smigiel'in annesi Reich Smigiel, oğlunun Kobe'nin büyük hayranı olduğunu ve maçtan önce fotoğraf istemesine rağmen efsane basketbolcunun bunu reddederek sadece yumrukla selamlaştığını söyledi. Maçtan sonra ise Kobe'nin geçtiği yerde bekleyerek fotoğraf yakaladığını ve 41 yaşındaki eski basketbolcunun bir gün sonrası için fotoğraf sözü verdiğini ifade etti.

Brady Smigiel'in çektiği fotoğrafın Kobe'nin son fotoğrafı olduğu ve kazadan birkaç saat önce çekildiği belirtildi.

Brady Smigiel ve Kobe Bryant

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