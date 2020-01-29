Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

29.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:14

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Kazada helikopterde bulunan 9 kişinin cesetleri de enkazdan çıkarıldı. Enkazda meydana gelen yangın nedeniyle çok zor şartlarda gerçekleştirilen işlemler tamamlandı ve cesetlerin tamamı bulundu. Yapılan resmi açıklamada "Müfettişlerimiz cesetlerin kimlik tespiti için aktif olarak çalışıyor. Buna ek olarak vücutlar üzerindeki otopsi işleri de yapılıyor." denildi.

ABDLİLER GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, Kobe Bryant'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı.Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı dikkati çekti.

EŞİ İLE ANLAŞMA YAPMIŞ

People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.

(Skorer)