: Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

29.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:25

Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant'la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edildi. Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

KAZANIN NEDENİNİ ÖĞRENMEK AYLAR ALABİLİR

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." dedi. Kazaya tam olarak neyin sebep olduğunun tespit edilmesinin aylar alabileceğini belirten yetkililer, 6 yolcu ve fazlasını taşıyan helikopterlerin TWAS sistemini taşımasını önerdiklerini aktardı. TWAS donanımının, hava ambulans taşımacılığında zorunlu olduğu ancak diğer yolcu helikopterlerinde kullanımının ise tavsiye edildiği kaydedildi.

KAZADA 9 KİŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'in efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada, Bryant'ın yanı sıra 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişiden de kurtulan olmamıştı. Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer, toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeni üzerinde incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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