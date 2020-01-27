Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk kareler geldi

27.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:37

TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

İLK KARELER GELDİ

Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasından ilk kareler geldi. Kobe'nin son olarak kızı Gianna ile birlikte NBA maçında görüldüğü ve helikopterin içinde Gianna'nın da olabileceği düşünülüyor.

İşte kazadan ilk kareler...

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pennsylvania'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu Joe 'Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu.

Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine, oraya yerleştiler. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde, "İtalya'da kalsaydım, futbola devam edip profesyonel olurdum" açıklamasını yapan 1.98 metre boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, zor bir seçim yaparak direkt olarak NBA'e gitti.

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürdü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Draft'ında Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edildi.

Vanessa ile evli olan Kobe'nin, Haziran 2019'da doğan kızı Gianna'dan başka Natalia, Bianca ve Capri adında 3 kızı daha bulunuyor.

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