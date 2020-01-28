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Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya başladı. Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı.

28.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:34
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, 'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyledi ve kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.

Basın toplantısında helikopterin kara kutusunun ya da kokpit ses kayıt cihazının olmadığı ve bunları bulundurmanın bir zorunluluk olmadığı da açıklandı.

3 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı.

Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi.


Haber Videosu

: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı
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