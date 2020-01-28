: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

28.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:34

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyledi ve kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.

Basın toplantısında helikopterin kara kutusunun ya da kokpit ses kayıt cihazının olmadığı ve bunları bulundurmanın bir zorunluluk olmadığı da açıklandı.

3 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı.

Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi.

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