: Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan duygusal paylaşım

11.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:59

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından üç hafta geçti. Eşini ve kızını kaybeden Vanessa, yaşadığı trajediyle başa çıkmanın zorluklarını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir yazıyla açıkladı.

İşte o paylaşım:

"Duygularımı kelimelere dökme konusunda isteksizdim. Beynim hem Kobe'nin hem de Gigi'nin gittiğini kabul etmeyi reddediyor. İkisini de aynı anda işleyemiyorum. Kobe'nin gidişini sindirmeye çalışıyorum ama vücudum Gigi'imin bana asla geri dönmeyeceğini kabul etmeyi reddetmiş durumda. Bu, yanlış geliyor. Neden küçük bebeğim bu fırsata sahip değilken, ben başka bir güne uyanabilmeliyim ki?

Vanessa ve Kobe

"BU KORKUNÇ TRAJEDİNİN TÜM KURBANLARI İÇİN DUA EDİYORUM"

Çok kızgınım. Daha yaşayacak çok hayatı vardı. Şimdi üç kızım için güçlü ve burada olmam gerektiğini fark ettim. Kobe ve Gigi ile olmadığım için kızgınım, ama Natalia, Bianka ve Capri ile burada olduğum için minnettarım. Hissettiğimin normal olduğunu biliyorum, bu yas sürecinin bir parçası... Sadece böyle bir kayıp yaşayan başka biri olması durumunda, bunu paylaşmak istedim. Tanrım, keşke burada olsaydılar ve bu kabus sona erseydi. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanları için dua ediyorum. Lütfen sizler de herkes için dua etmeye devam edin."

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