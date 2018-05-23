Knorr Yeni Çeşni Serisi ile Lezzeti Katla

Knorr'un geleneksel doğal kurutma yöntemi ile hazırladığı yeni Knorr çeşni serisi Ramazan sofralarında da kokusuyla iştah kabartan, sunumuyla göz dolduran, lezzeti damakta bırakan yemekler yapma konusunda lezzet tutkunlarına ilham veriyor.

Mevsiminde toplanarak özenle seçilen sebze, ot ve baharatın doğal bir koruma yöntemi olan kurutma işlemiyle hazırlanarak, ideal ölçü ve lezzet dengesinde sunulduğu yeni Knorr çeşni serisi, hem iftar davetlerinizde hem sahur sofralarınızda yemeklerle lezzeti katlamak için buluşuyor. Yeni Knorr Çeşni Serisi; Kajun Baharatlı Patates Çeşnisi, Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi, 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi ve Baharatlı Sebze Çeşnisi'nden oluşuyor.

Knorr Çeşni Serisi Ramazan mutfaklarının da vazgeçilmezi

Türk sofralarının en çok tercih edilen ve pişirme yöntemi ne olursa olsun lezzetlendirmesi zor yemeklerinden olan tavuk yemekleri, Knorr 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi ile tek kaşıkta ağızları sulandıran lezzetlere dönüşüyor.

Mutfaklarda aynı anda bulunması zor olan 13 farklı baharatın ideal karışımıyla hazırlanan 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi, marinasyona gerek olmadan tavuk yemeklerinin lezzetini katlıyor. Knorr 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi ile Arda Türkmen'in özel olarak hazırladığı sütte tavuk tarifi; tavuk yemekleri yaparken yeni lezzetler yaratmak için cesaretlendiriyor.

Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi ile özellikle arasıcak ve mezeler artık daha lezzetli. Kurutulmuş en kaliteli sebze, ot ve baharatların ideal dengede karıştırılmasıyla hazırlanmış Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi, sarımsak soyma derdinden de kurtarıyor. Arda Türkmen'in buğdaylı semizotu tarifinde lezzeti katlamak için kullandığı, Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi ile hafif, baharatı dengeli ve yoğurtlu tatlar hazırlayabilirsiniz.

Knorr Çeşni Serisinden Baharatlı Sebze Çeşnisi tencere yemekleri, çorba ve soslarda iştah açan yemekler yaratmak için ideal. Baharatlı Sebze Çeşnisi baskın bir tat bırakmadan mutfaklarda en çok pişen yemeklerin lezzetini katlıyor. Çoban köfte tarifini Knorr Baharatlı Sebze Çeşnisi ile yeniden yorumlayan Arda Türkmen, lezzet dengesini ideal baharat oranı ile yakalıyor.

Tüm tariflerde lezzeti katlayan Knorr Yeni Çeşni Serisi'nden Kajun Baharatlı Patates Çeşnisi kolay ve kısa sürede lezzet dolu patatesler pişirmenizi sağlıyor. Arda Türkmen'in, Kajun Baharatlı Patates Çeşnisi ile hazırladığı patatesli ekmek tarifi kızartma ve yemeklerde kullanmaya alışık olduğumuz patetesi, ekmek gibi farklı bir lezzet önerisiyle sunuyor.