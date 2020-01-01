Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu

01.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:01

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 6 aylık kızı Dilara'yı organik yumurtayla beslemek için 10 tavuk satın alıp, yumurta üretmeye başlayan Mehtap Demirci (40), gelen talep üzerine üretimi artırdı. 2012 yılında 10 tavuk ile başladığı yumurta üretimini şu anda kurduğu çiftlikte 10 bin tavukla devam ettiren Demirci, amacının ürettiği yumurtaları tüm Türkiye'ye satmak olduğunu söyledi.

TALEP GELİNCE TAVUK SAYISINI ARTIRDI

Körfez ilçesi Dikenli Mahallesi'nde oturan Mehtap Demirci'nin, 2012 yılında 6 aylık kızı Dilara için organik sanıp satın aldığı yumurtaların çiftlik yumurtası çıkması, hayatını değiştirdi. Demirci, bunun üzerine kızını organik yumurtayla besleyebilmek için 10 tavuk satın aldı. Kendi evinin bahçesinde beslediği tavuklardan elde ettiği yumurtalara, komşulardan talep gelmesi üzerine Mehtap Demirci, tavuk sayısını artırdı.

60'TAN FAZLA SÜPERMARKETE SATIYOR

İlerleyen dönemlerde elinde fazla kalan yumurtaları, mahallede bulunan bakkallara satan Mehtap Demirci, kısa sürede işleri büyüterek aile dostu Songül Işık ile beraber kendi kızının adını verdiği organik bir çiftlik kurdu. Çiftliğinde bulunan 10 bin tavukla yumurta üretimine devam eden Mehtap Demirci, 60'tan fazla süpermarkete kendi ürettiği organik yumurtaları satıyor.

"3-5 TAVUK ÜRETEREK BAŞLADIK"

Amacının herkese organik ürünler yedirebilmek olduğunu belirten Demirci, "8 yıl önce kızım Dilara'nın anne sütünün ardından ek gıdaya geçiş döneminde bir yerden yumurta aldık. Köy yumurtası diye almıştık, ama çiftlik yumurtası çıktı. Ben de bu olayın ardından 10 tane tavuk alarak kendi organik yumurtalarımızı üretmeye karar verdim. Kendi çocuğum Dilara'nın ve kendi hanemizin yumurtalarını karşılamak adına bu işe 3- 5 yumurta üreterek başladık. Daha sonra tavuklarımızın olduğunu gören yakın çevremiz, 'Bize de yumurta yok mu?' diyerek benden yumurta istedi. Ben de bunun üzerine mevcut sayıyı yükselttim. Talep daha da artınca çevremizdeki marketlere de dağıtmaya başladık ve en sonunda bir çiftlik kurduk" dedi.

"TEK İSTEĞİM BÜTÜN ÇOCUKLARIN ORGANİK BESLENMESİ"

Amacının kimyasal gıda takviyelerinden uzak bir şekilde organik üretim yapmak olduğunu söyleyen Mehtap Demirci, şöyle konuştu: "Şu anda 10 bin tavukluk bir kapasitemiz var. Bir anne olarak tek isteğim, kendi çocuğuma yedirdiğim organik gıdanın diğer bütün çocukların yemesi, onların sağlıklı beslenmeleri. Kurduğumuz yumurta çiftliğini daha da büyütmek istiyorum. Şu anda 60 farklı süpermarkete yumurta satışı yapıyoruz, hedefimiz Türkiye'nin her yerine ulaşmak."

Kaynak: DHA