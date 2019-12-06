Haberler » Ekonomi » Kız Kardeşim Projesi’nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek - Ekonomi

Kız Kardeşim Projesi’nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek

Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

06.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:18
Kız Kardeşim Projesi’nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek

Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler