Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları için "kuvvetli rüzgar" uyarısı
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Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları için "kuvvetli rüzgar" uyarısı

27.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:42
Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları için

Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre rüzgarın, gece saatlerine kadar Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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