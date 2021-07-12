Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı

- Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı Bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, davul zurna ile karşılandı.