Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'ın kura çekimindeki hareketi olay oldu

24.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Günün en çok konuşulan ismi Kırklarelispor Başkanı Volkan Can oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan takımların temsilcileri katıldı. Çeyrek finale gelene kadar tam 3 Süper Lig takımını eleyerek tarih yazan Kırklarelispor, bu turda Fenerbahçe ile eşleşti.

VOLKAN CAN "FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Kırklarelispor'un Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından akıllara Başkan Volkan Can'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama geldi. Volkan Can, Başakşehir maçının ardından verdiği demeçte çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşmeyi arzu ettiklerini söylemişti. Bu temenninin gerçekleşmesinin ardından bugün gözler Başkan Volkan Can'ın üzerindeydi. Volkan Can'ın kurada Fenerbahçe'nin çıktığı an verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. Trakya temsilcisinin genç başkanı, kurada Fenerbahçe ile eşleştiklerini fark ettikten sonra mutlu oldu ve yöneticisiyle mini bir kutlama jesti yaptı. Kırklarelispor, çeyrek final aşamasına kadar sırasıyla MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir'i elemişti.

"KARNAVAL HAVASINDA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Trakya'ya hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin markası için Fenerbahçe güzel oldu. Beşiktaş'ı getirmiştik. Fenerbahçe'yi de Kırklareli'ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. İyi olan kazanacak. Kırklareli - Kırıkkale karışıklığına bir son veririz artık. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde karnaval havasında ağırlamak istiyoruz. Bizim için onur ve gururdur. Kale arkasına ek tribün kurmayı düşünüyoruz" dedi.