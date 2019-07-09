Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin, Brezilya'nın şampiyon olduğu Kupa Amerika Finali'nde sahaya girmeyi düşündüğü ancak yakalandığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Madrid'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde giydiği bir mayo ile sahanın ortasına dalan Kinsey Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Kupa Amerika Finali için denedi.
GÜVENLİKLER YAKALAMIŞ
YouTuber Vitaly Zdorovetskiy ve sevgilisi Kinsey Wolanski Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Kılık değiştiren çift o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak Kupa Amerika Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.
GÖZALTINA ALINMIŞLAR
YouTuber Vitaly Zdorovetski'nin kız arkadaşı ikilinin Brezilya'nın Peru'ya karşı kazandığı zaferde başka bir eylem planladıklarını kabul etti. Bir süre gözaltında tutulan çift tahliye edildikten sonra bir video yayınlayarak Kupa Amerika planının başarısız olduğunu ve Brezilya'nın tadını çıkardıklarını söyledi.
Wolanski'nin Instagram takipçileri geçen ay Wanda Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 230 binden iki milyonun üzerine çıkmıştı.
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Evet haklısınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim ülkede sahaya girse ya takipçisi anında 2 milyonu bulur :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bayanı bizim ülkemizde yakalasalar göz altından önce ne altlara alırlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BIRAKIN ARTIK ŞU İŞÇİNİN YAKASINI BIRAKIIIIN !!!!!! BİR KIDEM TAZMİNATIMIZ VAR ONA DA GÖZ DİKTİNİZ YETER YA BU NEDİR ARKADAŞCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ALLAH AKIL FİKİR VERSİN CÜMLEMİZ AMİN :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır