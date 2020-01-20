Kim ne kadar AGİ alıyor? İşte çocuk sayısına göre değişen asgari ücret
2020 yılında asgari ücret bekar bir işçi için 2.324 TL oldu. Ancak maaşlara medeni durum ve çocuk sayısına göre bir de AGİ ekleniyor. Buna göre evli ve eşi çalışmayanın maaşı 2.368 TL, evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklunun maaşı 2.401 TL'ye çıkıyor. Çocuk sayısına göre AGİ ödemesi artıyor. İşte AGİ ile beraber alınan asgari ücret maaşları.
2020 yılında asgari ücrete geçen yıla oranla enflasyon baz alınarak yüzde 15,04 zam yapıldı. Buna göre 2020 asgari ücret brüt olarak 2.943 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise 2.324 TL oldu. Ancak medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) maaşlarda farklılık yaratıyor. İşte medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen asgari ücret.
2020 AGİ DAHİL ÜCRETLER
Bekar: 2.324,71 TL
Evli, eşi çalışmayan: 2.368,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 2.401,96 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 2.435,07 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 2.479,21 TL
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu: 2.479,21 TL
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu: 2.479,21 TL
Evli, eşi çalışan: 2.324,71 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 2.357,81 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 2.390,92 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 2.435,07 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 2.457,14 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 2.479,21 TL
AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür.