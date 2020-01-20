: Kim ne kadar AGİ alıyor? İşte çocuk sayısına göre değişen asgari ücret

20.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:24

2020 yılında asgari ücrete geçen yıla oranla enflasyon baz alınarak yüzde 15,04 zam yapıldı. Buna göre 2020 asgari ücret brüt olarak 2.943 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise 2.324 TL oldu. Ancak medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) maaşlarda farklılık yaratıyor. İşte medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen asgari ücret.

2020 AGİ DAHİL ÜCRETLER

Bekar: 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan: 2.368,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan: 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 2.390,92 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 2.457,14 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 2.479,21 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür.

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