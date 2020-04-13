Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimleri seyircisiz yapılmaya başlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu merak konusu oldu.

ATV ekranlarının sevilerek izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan futbol sorusu ise izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

"FUTBOLCUYKEN GOL KRALI OLAN TEKNİK DİREKTÖR KİMDİR?"

Koronavirüs önlemleri kapsamında artık seyircisiz gerçekleştirilen Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı Ercan Bey'e 30 bin TL değerindeki "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu soruldu. Doğru cevabı vermekte zorlanan yarışmacı ise joker hakkını kullandı. Cevap şıkları arasında A- Fatih Terim, B- Mustafa Denizli, C- Ersun Yanal, D- Şenol Güneş isimleri yer aldı. Çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı Ercan Bey, Mustafa Denizli cevabını verdi ve doğru yanıtı ilk cevapta bilmiş oldu. Sorunun doğru cevabı ise Mustafa Denizli.

HERKESE RİSK ALMAYI TAVSİYE ETTİ

Soruyu doğru bildikten sonra çift joker hakkını kullandığı için pişman olan yarışmacı adayı, öğrencilerine her zaman risk almayı tavsiye ederdim, keşke burada da ben risk alsaydım diyerek kendisine sitemde bulundu.