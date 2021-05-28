Kilimci kızın kooperatif hayali gerçek oluyor

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Saimbeyli ilçesinde kilim dokuyan kadınlara kooperatifleşmeleri konusunda destek sözü verdi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Saimbeyli ilçesinde kilim dokuyan kadınlara kooperatifleşmeleri konusunda destek sözü verdi.

Saimbeyli'nin Gökmenler Mahallesinde "Kilimci kız" olarak bilinen Sema Kızıl, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile bir araya geldi. Kandemir'e kooperatifleşmeleri konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kızıl, "Bugüne kadar kendi emek ve çabalarımız ile bir noktaya kadar gelebildik. Mutlu anneler, para kazanan gençler ile köylerimizi terk etmeden gelişmek istiyoruz" dedi.

Mustafa Kandemir, Gökmenler Mahallesindeki kadınların ürettiği kilimlerin pazarlanmasına öncülük edeceklerini belirterek, "Bu genç girişimcimizin güzel niyeti ile inşallah Saimbeyli'de atağa geçmesi geleneksel el sanatı el dokuması kilimlerinin ekonomiye kazandırılması için desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Gençlerin üretimi demek ülkemizin kalkınması demek. Biz bu noktada Kozanımız olsun kardeş ilçemiz Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli'de girişimci gençlerimizi desteklemekten çok mutluyuz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı