Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararına tepki: Kime danıştın ey iktidar?

Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan yönetmeliğe tepki gösteren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağını bildiren yönetmeliği eleştirdi.

"KURTULAMADILAR BU ZİHNİYETTEN"

Bunu "gece yarısı zorbalığı" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar" dedi.

"KİME DANIŞTIN EY İKTİDAR?"

Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" ifadesini kullandı.