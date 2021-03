KEY Coin nedir? Güncel Selfkey (KEY) Coin yorum ve grafiği

Selfkey bugünkü fiyatı ₺0,116488 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺213.535.173 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #442, piyasa değeri ₺473.894.586 TRY. Dolaşımdaki arz 4.068.195.381 KEY coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

KEY COİN NEDİR?

SelfKey, blockchain tabanlı bir kimlik platformudur. Teknoloji, kişilere, şirketlere, borsalara, fintech girişimlerine ve bankalara kimlik verilerini yönetmek için bir platform (çoğu zaman KYC) sağlar.

Çekirdek ekip, 2014'ten beri Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank ve GSR gibi şirketlerde merkezi olmayan kimlik üzerinde çalıştı.

SelfKey cüzdanı (SelfKey.org/selfkey-wallet), kullanıcıların hem dijital varlıkları hem de dijital kimliklerini güvenli bir şekilde depolamasına ve iletmesine olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı, gözetim dışı bir cüzdandır. Kullanıcılar SelfKey pazarında etkileşim kurabilir - gerçek dünya banka hesabı veya şirket kuruluşu gibi ürünlere 'tek tıkla' başvurabilir ve KEY ile ödeme yapabilir.

Geleneksel bir KYC süreci maliyetlidir ve çoğu zaman güvensizdir - çünkü veriler merkezi veritabanlarında saklanır. SelfKey, bir kimlik etkileşiminin maliyetini önemli ölçüde düşürmek, güvenliği ve müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla merkezi olmayan bir yaklaşımdan ve kriptografik teknolojilerden yararlanır.

SelfKey, KYC on-boarding sürecinde devrim yaratmayı ve Her bir bireyin kendi kimliğine sahip olabilmesi ve kontrol edebilmesi gerektiği Kendi Kendine Hakim Kimliğin ethosuna sadık kalmayı amaçlamaktadır.

