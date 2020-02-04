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Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattı

Yıldız futbolcu, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söylediOlgucan KALKAN / - Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.

04.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:21
Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattı

Yıldız futbolcu, 'in "" şarkısını söyledi

Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Ganalı futbolcu Boateng, İstanbul gecelerine renk katmaya başladı. Arkadaşları ile birlikte boğaz manzaralı bir restoranda yemek yiyen Boateng, sonrasında aracıyla birlikte bu restorandan ayrıldı. Arabadayken İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını açan yıldız futbolcu, şarkıya eşlik etti ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boateng'in restorandan çıkışı ve araçla restorandan ayrılması

Boateng'in şarkı söylemesi


Kaynak: DHA
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