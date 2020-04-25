Kevin Bua'nın babası Beşiktaş'ı açıkladı! İsviçre Ligi ekiplerinden Basel forması giyen Kevin Bua'nın babası ve menajeri Angel Bua, oğlunun Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

İsviçre Ligi ekiplerinden Basel forması giyen Kevin Bua'nın babası ve menajeri Angel Bua, oğlunun Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

Transfer söylentilerine ilişkin konuşan Angel Bua, "Evet, Beşiktaş'la görüşüyoruz ve birkaç kulüp daha Kevin ile ilgileniyor. Ama şu ana dek somut bir sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.

OLYMPIAKOS DA ISRARCI

Yunan temsilcisi Olympiakos da Kevin Bua'yı transfer etmek istiyor. Basel'e yakın kaynaklar, Pire kulübünün oyuncu için temaslarını sıklaştırdığını; Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğunu iddia ediyor.