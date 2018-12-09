Kesk'ten Bölge Mitingi ve Yürüyüşü

SAMSUN (İHA) – Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun (KESK) Karadeniz illerine bağlı üyeleri ve bazı STK temsilcileri, 'Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Bölge Mitingi'nin ikincisini Samsun'da yaptı.

KESK'e bağlı sendikaların üyeleri ve bazı STK temsilcileri, ilk önce Cumhuriyet Caddesi'nde toplandılar. Kalabalık, Polisevi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar pankartlar, dövizler ve sloganlar ile yürüyüş gerçekleştirdiler. Miting, yürüyüşün ardından meydandaki etkinlikler ile devam etti.

Mitingde, KESK Samsun Dönem Sözcüsü Erbil Karakoç ve KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, ortak basın metnini okudular.

Etkinlik, konuşmaların ardından türküler ve halaylarla son buldu. - SAMSUN