Kenwyne Jones'un Aston Villa'ya Attığı Gol Nisan 2011'de Aston Villa deplasmanına konuk olan Stoke City'de Kenwyne Jones, Rory Delap'ın kullandığı uzun taç atışında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Villa Park'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanıyor.

Nisan 2011'de Aston Villa deplasmanına konuk olan Stoke City'de Kenwyne Jones, Rory Delap'ın kullandığı uzun taç atışında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Villa Park'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanıyor.