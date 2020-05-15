Kenwyne Jones'un Aston Villa'ya Attığı Gol
Nisan 2011'de Aston Villa deplasmanına konuk olan Stoke City'de Kenwyne Jones, Rory Delap'ın kullandığı uzun taç atışında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Villa Park'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanıyor.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Nisan 2011'de Aston Villa deplasmanına konuk olan Stoke City'de Kenwyne Jones, Rory Delap'ın kullandığı uzun taç atışında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Villa Park'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanıyor.
Kaynak: Dugout