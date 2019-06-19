Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete geldiler

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezuniyet törenine 2 öğrenci kendi ürettikleri 'model uçak' ile gelirken, diğer öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018-20019 dönemi mezunları törenle diplomalarını aldı. Bu yılki törene öğrencilerin ürettiği 'model uçak' damga vurdu. Okulun öğrencileri tarafından 2.5 ay gibi kısa bir sürede üretilen model uçak, büyük ilgi gördü. Öğrencilerden ikisi mezuniyet törenine ürettikleri uçakla gelirken, törene katılanlar büyük heyecan yaşadı. Mezun olan diğer öğrenciler ve MTOSB Başkan Sabri Tekli, öğrencileri alkışlarla karşılarken, model uçak herkesten tam not aldı. Tören öncesi konuşan Başkan Sabri Tekli, uçağın çok güzel bir hikayesi olduğunu dile getirdi. Uçaktan dolayı öğrencilere çok şey borçlandığını söyleyen Tekli, "Sene başında öğrenci konseyi ile yaptığımız toplantıda uçak yapalım fikri çıktı. Ardından uçağın merkezi olan Eskişehir'e çocuklarımız ve öğretmenlerimizle gittik. Orada birçok ziyarette ve incelemelerde bulunduk, bilgiler aldık. Mersin'e geldik ve hemen çalışmalara başladık. Bu uçak tamamen öğrencilerin elinden çıktı. Uçak yapımında kaynak yapan, aletleri kullanan kız öğrencilerimiz de vardı. Önemli olan bunu harekete geçirebilmekti. Işık, ses, pervane sistemi derken uçağı bu hale getirmeyi başardık" dedi.

Liselerinde okuyan 2 öğrencinin geçtiğimiz hafta kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Tekli, "Öğrencilerimizden biri, üniversitede uçakların dikey kalkışı ve inişi üzerine çalışma yaptığını söyledi. Bizde bu fikri benimsedik. Öğrencimizden bayağı bilgiler aldık. Eğer onu geliştirebilirsek, uçağı piste ihtiyaç olmadan istediğimiz yere indirip, kaldırabileceğiz. Uçak yapımındaki çocuklarımızın sadece yapım aşamalarını öğrenmeleri bile bize büyük bir keyif verdi. Eğitimi keyifli hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin isteği, hevesleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız olduğu sürece, hatta olmasa da biz yapıyoruz"

Bu tür çalışmaların bir kişinin demesiyle olmadığının altını çizen Tekli, "Önümüzdeki süreç için yine hep birlikte çalışmalar yapacağız. Onlar ne istiyorsa, onların istekleri doğrultusunda hareket etmemiz daha mantıklı oluyor. İnanın onların mutluluğu bizlere çok güzel yansıyor. Örnek, model olmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bunu üreterek müthiş bir şey başardılar. Bunu çok kısa sürede yaptılar. Biz gerçekten üreten bir ülkenin evlatları olarak, imkanlarımız olduğu sürece, hatta imkan olmasa da yapıyoruz. Bizi kimse durduramaz, tutamaz. Ülke olarak kimse karşımıza çıkamaz. Biz öyle bir ülkenin evlatlarıyız. Gurur duyuyoruz ülkemizle. Burada yaptığımız her şey ülkemiz, geleceğimiz için. Öğrencilerimizin çok ciddi projelere imza atacaklarını biliyorum. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Uçak üretiminde bulunan ve şu anda uçağın kaptanlığını yapan makine öğrencisi Ali Büyükçelebi ise bu fikrin sene başında bir toplantıda sohbet sırasında ortaya çıktığını söyledi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin küçüklükten beri uçaklara ilgisi olduğunu öğrendiklerini belirten Büyükçelebi, "Bizim de okulda bir proje ekibimiz var. Başkanımızın uçaklara ilgisini olduğunu duyduktan sonra çalışmalara başladık. Önce bu işin en çok yoğun olduğu yer olan Eskişehir'e bir gezi düzenledik. Gezide uçak yapımı ile ilgili birçok bilgi topladık. Geldikten sonrada çizimini yaptık. Ardından burada bir fabrika ile anlaşma yaptık ve yapımına başladık. Elimizdeki resimlerle imalata başladık. İmalatta bire bir emeğimiz var. Kullandığımız ürünlerin yüzde 90'ı yerli. Zaten bu uçağın büyük bir bölümünde kendi el emeğimiz var. Özellikle şase, kaporta ve boya kısmında. Sadece bir kaç otomasyon işlerimiz oldu. Bu konuda da yeteri kadar uzman olmadığımız için destek aldığımız yerler oldu" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz bunu uçurmak"

Şu anda uçağın yürür bir durumda olduğunu vurgulayan Büyükçelebi, "Hareket ettirebiliyor, uçağı yerde şu anda istediğimiz hızda ve devirde sürebiliyoruz. Aslında bu projede şunu gördük. İmkan verildikçe bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnsan kafasına koyduktan sonra herşeyi yapabilir. Bundan sonraki hedefimiz de uçak adına yakışan uçmaktır. Bu yüzden bunu uçurmayı düşünüyoruz" dedi.

Makine öğretmeni Hümeyra Esin Demirsoy da uçak projesine 10 öğrencinin aktif katıldığını, toplamda 30 öğrencinin uçak yapımında emeği olduğunu söyledi. 4 aylık proje ve 2.5 aylık yapım aşamasıyla bu uçağı ürettiklerini kaydeden Demirsoy, amaçlarının öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri olduğunu dile getirdi.

Mezuniyet törenine MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin yanı sıra Başkan Vekili Orhan Kahveci, yönetim kurulu üyeleri Güral Savaştürk ve Halit Altun, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, çok sayıda sanayici, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA