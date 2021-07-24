Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
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Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - Haberler | Ekonomi

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı.

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında açılan stant Ünye'de kuruldu. Proje kapsamında hayata geçirilen ev hanımlarını destekleme ve geliştirme kursları sayesinde bir araya gelen dört kadın, kendi ürettikleri yiyecekleri ve yemekleri kurulan stantta müşterilerine satmaya başladı.

"Aldığımız kurs ile kendi ürettiklerimizi satıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" adı altında alınan kurs sayesinde kendi üretimlerini satışa başladıklarını ifade eden dört ev hanımından biri olan 38 yaşındaki Aysun Balcı, "Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 3 ay boyunca yöresel lezzetler akademisi kursuna gittik. Bu bizim için kolay bir süreç olmadı ancak bizler ev hanımları olarak bu kursa devam ettik. Sonuç olarak Ordu Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkandan faydalandık. Dört ev hanımı olarak bu işe kalkıştık. Burada kendi ürettiğimiz ve bahçelerimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimiz var. Melevcen, erişte, ıhlamur, reçel, cennet hurması, pekmez, kahvaltılık soslarımız, yaprak tuzlama, turşu çeşitlerimiz var. Önümüzdeki günlerde ise bu çeşitlerimiz daha da artacak. Şimdilik bizler 4 kişi olarak bu işe başladık. Ancak işlerimiz ilerlediği taktirde sayımızı arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

İlerleyen günlerde ise yöresel ürün stantlarının tamamlanmasının ardından ürün çeşitliliğinin daha da artacağı bildirildi.

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp

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