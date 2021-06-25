Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
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Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kenan Karaman ve Salih Uçan ile birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacak olan Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın'ın çok istediği Alex Teixeira'yı da bitirmek üzere. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, "Görüşmeler devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" diye konuştuğu belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde olan ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın görüştüğü ünlü futbolcu Alex Teixeira siyah beyazlı takımın yıldızı Josef de Souza ile birlikte Instagram'dan fotoğraf yayınladı.

"AŞAĞI SEVİYELERE ÇEKTİK"

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ scout ekibi ile uzun süredir takip ettikleri bu oyuncunun Josef'in yakın arkadaşı olmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.

HER YERDE OYNAYABİLİYOR

Shakhtar'dan 2016'dan 50 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Çin Ligi takımlarından JS Suning'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

HAFTA İÇİ ÇİFTE İMZA

Bşeşiktaş'ta önümüzdeki hafta içinde Salih Uçan ve Kenan Karaman'ın imzayı atması bekleniyor. Texeira transferinde de sona gelindi. Ancak Brezilyalı futbolcunun Salih ve Kenan'la birlikte yetiştirilme ihtimali zor gözüküyor.

Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
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