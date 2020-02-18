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Kenan Karaman sahalara dönüyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, uzun süren zatürre hastalığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

18.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:51
Kenan Karaman sahalara dönüyor

Bundesliga ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu , uzun süren zatürre hastalığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

Yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle tedavi gören ve ekim sonu itibarıyla sahalardan uzak kalan Kenan Karaman, bugün yeniden sahalara dönerek takımıyla birlikte antrenmanlara katıldı. Başarılı forvet oyuncunun sağlığına kavuşması Alman medyasında yer bulurken, Kenan Karaman'ın kendisini iyi hissettiği ve cumartesi oynanacak olan SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf maçında takımının formasını giymek istediği belirtildi. Bugün takımla beraber katıldığı çalışmadan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Kenan Karaman, "Yeniden takımla çalışmanın mutluluğu" diye yazdı.


Kaynak: DHA
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