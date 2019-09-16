Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde yenilmiyor

16.09.2019 14:47

TFF 1. Lig'in flaş takımı olma yolunda ilerleyen Keçiörengücü, oynadığı son 28 lig maçında evinde yenilgi yüzü görmedi.



Geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 76 puan ile şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda oynadığı son 28 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Mor Menekşeler ligdeki son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 16. haftasında evinde karşılaştığı Afjet Afyonspor'a karşı 2-1'lik skor ile aldı.



2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda hiç yenilmedi



Şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 maçın 12'sinde rakiplerine puan dahi vermeyen Başkent ekibi, çıktığı 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Mor Menekşeler, evinde yenilgi yüzü dahi görmediği 2018-2019 sezonunda topladığı 76 puan ile o sezon profesyonel liglerde toplanan en yüksek puanı elde ederek başka bir rekora da imza attı.



TFF 1. Lig'de 4. hafta itibari ile 8 puan toplayarak namağlup şekilde yoluna devam eden Keçiörengücü, bu sezon evinde oynadığı iki maçta Osmanlıspor ve B.B. Erzurumspor'u 1-0'lık skor ile geçmesini bildi. Başkent ekibi ligin tecrübeli takımlarından olan Eskişehirspor ve Adana Demirspor deplasmanlarından ise beraberlikle ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA