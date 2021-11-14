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Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beykozspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beykozspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kdz. Ereğli Belediyespor, sezonun üçüncü maçında Beykozspor'a konuk oldu.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan eflatun beyazlılar, 2. yarıda etkili bir oyun ortaya koyarak 78. dakikada Sinan Uzun ile beraberlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Öte yandan teknik adam Ertuğrul Sağlam da maçı tribünden takip etti.

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Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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