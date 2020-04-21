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Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi

KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yılın şubat ve mart dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 28 Nisan Salı gününe erteledi.

21.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:50
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini, 28 Nisan Salı gününe erteledi.

KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Başkanlığın duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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