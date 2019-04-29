Kazada Hayatını Kaybeden Josej Sural'dan Geriye Kalan Görüntü Yürek Dağladı

Aytemiz Alanyasaporlu 7 futbolcu Kayseri deplasmanın dönerken kaza geçirdi. Kazada ağır yaralanan Josef Sural yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sural kaza geçirdiği haberini alan ve çocuklarıyla hastaneye gelen eşinin üzüntüsü ise gözlerden kaçmadı.

Bu sırada Josef Sural'ın geçtiğimiz şubat ayında çektirdiği bir fotoğraf akıllara geldi. Sural 2. kez baba olma sevinci yaşamış ve çocuğunu kucağına alarak poz vermişti. O poz görenlerin yüreklerini dağladı.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORDU

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Alanya'da bir okul ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirtirken sevinci yüzünden okunan genç forvet oyuncusu Sural geçtiğimiz günlerde yine bebeğiyle bir poz vermiş ve bu sevgisini göstermişti.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verildi.