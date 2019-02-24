Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Deniz Türüç kaydetti.

KAYSERİSPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Puanını 31'e çıkaran Kayserispor, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. 34 puanda kalan Atiker Konyaspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.