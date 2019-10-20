Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

20.10.2019 16:04

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor, 83 hafta maçında Kasımpaşa'yı Kadir Has Stadı'nda konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Hikmet Karaman'ı gönderip Samet Aybaba'yı takımın başına getiren sarı-kırmızılı takım bu maçta da 3 puan sevinci yaşayamadı.

KAYSERİSPOR HAFTAYA YENİ MALATYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Kayserispor'un golünü Pedro Henrique kaydederken, Kasımpaşa'nın golü Mame Thiam'dan geldi. 4 puana yükselen Kayserispor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftayı 8 puanda kapatan Kasımpaşa ise haftaya sahasında Göztepe'yi konuk edecek.