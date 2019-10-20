Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım bu haftada 3 puan sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor, 83 hafta maçında Kasımpaşa'yı Kadir Has Stadı'nda konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Hikmet Karaman'ı gönderip Samet Aybaba'yı takımın başına getiren sarı-kırmızılı takım bu maçta da 3 puan sevinci yaşayamadı.
KAYSERİSPOR HAFTAYA YENİ MALATYASPOR İLE KARŞILAŞACAK
Kayserispor'un golünü Pedro Henrique kaydederken, Kasımpaşa'nın golü Mame Thiam'dan geldi. 4 puana yükselen Kayserispor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftayı 8 puanda kapatan Kasımpaşa ise haftaya sahasında Göztepe'yi konuk edecek.