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Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Premier Lig'de oynayan İngiliz yıldız Aaron Lennon transferini bitirdi. Kulübün başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma deneyimli futbolcuyla olan fotoğrafı koydu ve "İmzalar bu hafta sonu" ifadelerine yer verdi.

Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı
02.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:31

Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde transferde hareketli dakikalar yaşayan Hes Kablo Kayserispor'da önemli bir transferde sona gelindi. Kayseri ekibi, Burnley'den ayrılan İngiliz milli futbolcu Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı. Transferi kulübün başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan duyurdu.

Gözbaşı, "Transferleri bekleyen büyük Kayserispor taraftarları, imzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri Premier League'den Aaron Lennon" diyerek transferi kamuoyuna açıkladı.

Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı

TOTTENHAM'DA EFSANE OLDU

Kariyerine Leeds United'da başlayan Lennon, 2005 yılında gittiği Tottenham Hotspur'da 266 maçta 26 gol kaydetti. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonrasında Everton ve Burnley'de oynadı. Lennon, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 21 kez terletti.

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