Kayserispor, hazırlık maçında Freiburg'a 9-1 yenildi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında Almanya Ligi ekiplerinden Freiburg'a 9-1 mağlup oldu.
Kayserispor, hazırlık maçında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 9-1'lik skorla mağlup ayrıldı. 75 dakika sürmesi beklenen mücadele, 60. dakikada sonlandırıldı.
KAYSERİSPOR'UN TEK GOLÜ EMRE DEMİR'DEN GELDİ
Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf'tan geldi. Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise Emre Demir kaydetti.
YORUMLAR (18)
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Bu kadar gol yemek için uzağa gitmeye gerek yoktu. Adamları çağırsaydınız, onlar masraf yapar, siz yerdiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PASTIRMA ETMİŞLER ZATEN KAYSERİNİNDE PASTIRMASI GÜZEL OLURCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Türk takımları siz kim, Alman takımlarıyla oynamak ne haddinize. Siz anca dünyanın en başarısız, en ukala, en basiretsiz, en düşük kaliteli liginde birbirinizi yenersiniz, seyirciniz dünya şampiyonu olmuşsunuz gibi kavga dövüş birbirine girer. Böyle Alman takımları da sizi evire çevire si yener.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bizim takımlar edirneyi geçemezzzzzCevap Yaz Yayından Kaldır
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BURADA Gayseriye verip veriştirenler bir sözüm var. HANGİ GULÜP BİR DİĞERİNDEN ÇOK FARKLI ? DAHA Bİ GÜN ÖNCE RENKDAŞLARINI DAĞITMADIMI MI ALMANLAR ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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9 gol yiyecekseniz neden kampa gidiyorsunuz anlamis degilim kalin erciyes daglarinda daha mantikli.Cevap Yaz 49 Yayından Kaldır
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Topuklar Yayasinda Sampiyonlar Ligi Müzigiylen Maziyi Tazeler16 4 Yayından Kaldır
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Yeterrr Ulan Alaman YeterrrrrCevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
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Kalede kaleci yoktu dimi ?Cevap Yaz 29 Yayından Kaldır
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Bukadar masraf hotel parasi deydimi türkiyede boluya gideydiniz yazikCevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
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