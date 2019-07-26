Kayserispor, hazırlık maçında Freiburg'a 9-1 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında Almanya Ligi ekiplerinden Freiburg'a 9-1 mağlup oldu.

Kayserispor, hazırlık maçında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 9-1'lik skorla mağlup ayrıldı. 75 dakika sürmesi beklenen mücadele, 60. dakikada sonlandırıldı.

KAYSERİSPOR'UN TEK GOLÜ EMRE DEMİR'DEN GELDİ

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf'tan geldi. Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise Emre Demir kaydetti.

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YORUMLAR (18)

  • BRÜTÜS:
    Bu kadar gol yemek için uzağa gitmeye gerek yoktu. Adamları çağırsaydınız, onlar masraf yapar, siz yerdiniz.
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  • ALİ RIZA MOR:
    Türk takımları siz kim, Alman takımlarıyla oynamak ne haddinize. Siz anca dünyanın en başarısız, en ukala, en basiretsiz, en düşük kaliteli liginde birbirinizi yenersiniz, seyirciniz dünya şampiyonu olmuşsunuz gibi kavga dövüş birbirine girer. Böyle Alman takımları da sizi evire çevire si yener.
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  • SSK EMEKLİSİ:
    BURADA Gayseriye verip veriştirenler bir sözüm var. HANGİ GULÜP BİR DİĞERİNDEN ÇOK FARKLI ? DAHA Bİ GÜN ÖNCE RENKDAŞLARINI DAĞITMADIMI MI ALMANLAR ?
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  • GERCEKCİ:
    9 gol yiyecekseniz neden kampa gidiyorsunuz anlamis degilim kalin erciyes daglarinda daha mantikli.
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  • AYNEN FENEVDE TOPLARİNİ ALİR:
    Topuklar Yayasinda Sampiyonlar Ligi Müzigiylen Maziyi Tazeler
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