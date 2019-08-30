Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

30.08.2019 19:17

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, tam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta deplasmanda Kayserispor'u 90+9. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kayserispor'un gollerini 37. dakikada Pedro Henrique ve 90+1. dakikada Umut Bulut atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerini ise 66. dakikada Belhanda ve 87. dakikada Ryan Babel ve 90+9. dakikada Adem Büyük kaydetti. Mücadelede Kayserispor adına 65. dakikada Aymen Abdennour ve 73. dakikada Pedro Henrique ve 90+2. dakikada Umut Bulur, Galatasaray cephesinden ise Emre Mor 89. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 90+12. dakikasında Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala da kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltirken, Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri'nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk'un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor'un yerine Ömer Bayram şans buldu.