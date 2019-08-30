Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi.

30.08.2019 19:17
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, tam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta deplasmanda Kayserispor'u 90+9. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kayserispor'un gollerini 37. dakikada Pedro Henrique ve 90+1. dakikada Umut Bulut atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerini ise 66. dakikada Belhanda ve 87. dakikada Ryan Babel ve 90+9. dakikada Adem Büyük kaydetti. Mücadelede Kayserispor adına 65. dakikada Aymen Abdennour ve 73. dakikada Pedro Henrique ve 90+2. dakikada Umut Bulur, Galatasaray cephesinden ise Emre Mor 89. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 90+12. dakikasında Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala da kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltirken, Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri'nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk'un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor'un yerine Ömer Bayram şans buldu.

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
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YORUMLAR (136)

  • KS:
    Arkadaşlar ben maça gittim pedro haksız atıldı umut Haksız atıldı kayserispor atağa çıkarken kendi kendini atan cinconlular var.hakem kayserispor yenilsin diye elinden ne geliyorsa yaptı.galatasaraylılar soruyorum hakeme ne kadar para verdiniz.bu kadar insanın kul hakkına girdiniz
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  • HOPS:
    Teknik taktik beceri sıfır bir gsli olarak söylüyorum hem hakemler hemde oynanan oyun rezalet
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  • MEMLEKETİM:
    Cakma imparator arayis icinde. Futboldan anlamadigi icin yillardir kadro yapamiyor. Federasyonda ve Galatasarayda ki admalariyla bu iki kurumu sömürdü. Ve bunu destekleyen pesinden kosan ahmaklar sizlerin sayesinde bu cakma imparator futboldan anlamadigi halde kulübünüzden yillik 20 milyon lira aliyor.
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  • MERT:
    Sana ne birader isterse 40 milyon alır. . . adamın kariyerinde ki kupa sayısı sizin takımın kinden fazla. . yürü bas git
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  • SİNAN:
    adamın fenerbahçe den daha çok başarısı var ondan futboldan anlamıyor evet :D
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  • MEMLEKETİM:
    Kota dingili. Cakma imparator Romen futbolcularin sayesinde aldigi Uefa kupasindan sonra kulübünüze verdigi zarar ortada. Kazandirdigi para yüzündenmi Falcoyu transfer edecek parayi veremiyorsunuz? Parasizlikdan diger kulüplerin artiklariyla takim kurmaya calisiyor cakma imparatorunuz. Sunuda bil. Dünyada ilk ve tek cakma ipmaratorunuz futboldan anlamiyor diye kitap yazilan. Sizin gibi at gözlügüyle bakmiyor futboldan anlayanlar. Bu aksam gördük nasil futboldan anladigini. Hakemler olmasa harap.
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