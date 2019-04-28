Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un golünü 23. dakikada Caulker atarken, ev sahibi Kayserispor'un golünü ise 9. dakikada Varela kaydetti.

Bu skor ile İstikbal Mobilya Kayserispor puanını 37'ye çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor ise 42 puana yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Kayserispor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.