Kayserispor'da Ümit Özat sesleri

Kayserispor'da Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat'ın geçebileceği öğrenildi.

30.10.2019 10:35
Kayserispor'da Ümit Özat sesleri

Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba da 17 gün sonra istifa etmişti.

AYBABA YERİNE ÜMİT ÖZAT İDDİASI

"Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifasını açıklayan Aybaba'nın yerine düşünülen ismin Ümit Özat olduğu iddia edildi.

ÜMİT ÖZAT OLMAZSA DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞÜLECE

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapan Özat ile başkan Hamdi Elcuman'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bayrampaşa ile yarın karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, ligde de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkan Elcuman'ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.


VİDEO: Kayserispor'da Ümit Özat sesleri
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • 12345:
    KAYSERİSPOR''A PTT 1. LİG''DE BAŞARILAR DİLERİM. BU GÖBEKLİ EGOİST ARKADAŞIN GİTTİĞİ HANGİ TAKIMDA BAŞARISI OLMUŞ ACABA?ADANASPOR''DA YAPTIKLARI ORTADA GENÇLERBİRLİĞİ''NDE YAPTIKLARI ORTADA BUNA RAĞMEN GEL TAKIMIN BAŞINA DİYORLARSA HELAL OLSUN
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    KARDEŞİM GİDİN İBRAHİM ÜZÜLMEZİ GETİRİN BU NEDİR SPOR İÇİN FETVA VERENDEN ADAM OLMAZ
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • MEMET33:
    aynı eksen etrafındaki td. ler dönüp dolaşıp aynı yere gelmekte. bence artık yabancı td. lerle çalışma zamanı gelmiştir. dikkat edin aynı sosyetedeki boşanmalar evlenmeler gibi biri boşuyor diğeri alıyor sonra tekrar tekrar.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • DETAN:
    başka adam bulmadınız mı gittiniz aldınız bu adamı. . buna açacaksın çiğköfte dükkanı yapacak orda işini. . teknik adam işi bunun işi değil. .
    Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • MEHMET:
    Allahınızı severseniz bu son teknik direktor olsun bu ne ya futbolcuları gönderin gitsin lungun son yediği golde teknik direktor hatasımı vardı
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.