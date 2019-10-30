Kayserispor'da Ümit Özat sesleri

30.10.2019 10:35

Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba da 17 gün sonra istifa etmişti.

AYBABA YERİNE ÜMİT ÖZAT İDDİASI

"Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifasını açıklayan Aybaba'nın yerine düşünülen ismin Ümit Özat olduğu iddia edildi.

ÜMİT ÖZAT OLMAZSA DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞÜLECE

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapan Özat ile başkan Hamdi Elcuman'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bayrampaşa ile yarın karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, ligde de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkan Elcuman'ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.