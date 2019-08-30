Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den tehdit gibi sözler!

Kayserispor'un 3 kırmızı kart gördüğü ve 90+9. dakikada yediği golle Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maç sonrası Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den çok sert açıklama geldi.

30.08.2019 22:56
Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den tehdit gibi sözler!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-2 yenildikleri maçın ardından stat önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Sinirli olduğu gözlenen Bedir, çok sert ifadeler kullandı.

Erol Bedir maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BURADA BİTMEYECEK"

Bedir şöyle devam etti, "Yazıklar olsun! MHK ve TFF, yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor, çok farklı şeyler oluyor. Sizin Galatasaray'ı yenme şansınız yok diyorlar. Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı" diyerek sözlerini bitirdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den tehdit gibi sözler!
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YORUMLAR (92)

  • TSLİ NACİ:
    Rize gibi 500 usd sponsorluk sözü mü alındı açıktan türüç bedavaya gitti neredeyse. Fb nin başkanı gibi konuştu. Fb den alınan yasir yüzünden maç gitti. Bunlları dedi tv ye çıktı maç heyacanı dedi abarttım dedi çünkü hakemin tüm kararları doğruydu 180 derece.
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  • GANDİ:
    Noldu laaa zuzukiii türüç için girdiği pazarlıktan pay mı kaybettin. . .
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  • ALİ:
    Ne oldu zazaki gücünemi gitti kazan seninde olur boş boş konuşmayın
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