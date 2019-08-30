Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den tehdit gibi sözler!

30.08.2019 22:56

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-2 yenildikleri maçın ardından stat önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Sinirli olduğu gözlenen Bedir, çok sert ifadeler kullandı.

Erol Bedir maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BURADA BİTMEYECEK"

Bedir şöyle devam etti, "Yazıklar olsun! MHK ve TFF, yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor, çok farklı şeyler oluyor. Sizin Galatasaray'ı yenme şansınız yok diyorlar. Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı" diyerek sözlerini bitirdi.