Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Altay ile Kayserispor arasında yarın saat 21.45'te oynanacak maçta, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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