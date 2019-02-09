MHP'nin 50. Yıl Kutlamaları İçin Adana'ya Giden Amatör Futbolcu Cuma Uluçay, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. yıl kutlamalarına katılmak için Adana'ya giden Kayserili amatör futbolcu Cuma Uluçay, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan Cuma Uluçay, Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.
YANINDA BULUNAN ARKADAŞI DA HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı kargo tırı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan Cuma Uluçay, hastane yolunda, yanında bulunan arkadaşı Merve K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
ADANA'YA KUTLAMALARA GİDİYORDU
1987 doğumlu olan ve Kayseri amatör futbol camiasında son derece sevilen bir isim olan Cuma Uluçay'ın Adana'da düzenlenecek olan MHP'nin 50. yıl kutlamasına katılmak üzere yola çıktığı da öğrenildi. Cuma Uluçay ve Merve K'nın cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek.