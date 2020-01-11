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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, makamında gazetecileri ağırladı. Ziyarette Kayseri ile ilgili hedeflerini açıklayan Günaydın, şehri turizm nimetlerinden yararlanan bir kent haline getirmek istediğini ifade etti.

11.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:24
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçgel ve UİGAD Genel Saymanı Nevin Göktaş, Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

"EN ÖNEMLİ ÇALIŞMAMIZ TURİZM"

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Vali Günaydın, Kayseri ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri için çok önemli çalışmalar yürüten Vali Günaydın, özellikle Kayseri'nin yeterince turizmin nimetlerinden yararlanmadığını belirterek bu anlamda çalışmalara yön verdiklerini söyledi. Günaydın, Kayseri'nin İncisi Erciyes Dağının Kış turizmi anlamında harika bir mekan olduğunu da sözlerine ekledi.

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