Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.

16.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:22
Kayseri Süper Amatör Küme

Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Burak Altınel xxx, Osman Baruk xxx, xxx


Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan xxx, Vedat Daşçı xxx, xx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu Türker xxx, Hasan Yazgan xxx (Dk. 80 Tolga Cansu x), Mücahit Baykaldı xxx, Şenol Büyükçekiç xxx (Dk.70 Gökhan Boyraz xx), Turgut Yetük xxx, Mehmet Yaman xxx, Harun Çetin xxxx


Develispor: Abdulsamet Karakoyun x, Mehmet Kurtuluş x, Erkan Atçı x, Halil Yozgat x, Emre Öztürk x, Yunus Emre Özkara x, Mehmet Furkan Ağca x, Okan Uçar x (Dk.70 Murathan Dördüncü x), Mehmet Kahveci x, İsmail Aydoğdu x (Dk.51 Harun Okan Yılmaz x), Burak Arslan x


Goller: Harun Çetin Dk.44 ve 62 (Esen Makine Belsinspor)


Kırmızı Kart: Mehmet Ali İmren Dk.71 (Esen Makine Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler