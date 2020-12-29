Kayseri'nin gururları Kabakcı'yı ziyaret etti
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Kayseri'nin gururları Kabakcı'yı ziyaret etti

29.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:50
Kayseri'nin gururları Kabakcı'yı ziyaret etti

Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcu Mert Efe Kılıçer ve başarılı cimnastik sporcusu Hasan Bulut, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcu Mert Efe Kılıçer ve başarılı cimnastik sporcusu Hasan Bulut, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Cimnastik sporcusu Mert Efe Kılıçer Mersin'de yapılan Avrupa Cimnastik Şampiyonasında barfikste gümüş paralel barda bronz madalya kazandı.

Yine Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Cimnastik Sporculardan Hasan Bulut 26-28 Eylül 2019 İtalya Cagliari kentinde düzenlenen COMEGYM 4.Akdeniz Gençler Şampiyonasında Genel tasnif ve Kulüplü beygirde 2. olurken, 6-8 Mart 2020 Azerbaycan Bakü kentinde düzenlenen AGF Trophy gençler turnuvasında Genel Tasnif ve Barfiks aletinde 3. Oldu.

Sporcu Hasan Bulut Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonasına Covid 19 virüsü sebebinden dolayı katılamadı.

Mert Efe Kılıçer, Hasan Bulut, Antrenör Mehmet Bilgin ve Kulüp Başkanı Yusuf Fidan Avrupa Cimnastik şampiyona sonrasında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı, ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaşattıkları gurur, sevinç büyük, gençlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki daha nice uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza atarak Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacaklar. Sporcularımızı ve antrenörümüz Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette İl Müdürü Kabakcı Sporcuları ve Antrenörlerini başarılarından dolayı çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Kayseri'nin gururları Kabakcı'yı ziyaret etti
Kayseri'nin gururları Kabakcı'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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