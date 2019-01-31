Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı
Kayseri'de, ücretli poşet uygulamasının ardından bez çanta kullanımı arttı. Pazarcı esnafı, 100 liralık alışveriş yapanlara, çanta hediye etmeye başladı.
Kayseri'de, ücretli poşet uygulamasının ardından kent sakinlerinin pazar çantaları kullandıkları görüldü. Semt pazarlarında 5 liraya satılan bez çantalar 100 lira ve üzeri alışveriş yapanlara hediye verilecek.
KAYSERİLİLER BEZ ÇANTAYA YÖNELDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının ardından Kayserililer, pazar alışverişinde bez çantaya yöneldi.
100 LİRA VE ÜZERİNE ÇANTA HEDİYE
Belsin semt pazarında, pazar çantaları, 5 liradan satılırken, pazarcılar da kendilerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yapanlara çanta hediye etmeye başladı. Kent sakinlerinin alışverişte pazar çantalarını kullandıkları görüldü.
Kaynak: DHA