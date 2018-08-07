Kayseri'de Kurbanlık Kilo Fiyatı 22 Lira

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlıklar için canlı hayvan kilogram fiyatının 22 lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Bağlamış, KTB Konferans Salonunda kurbanlık satışlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de yeterli sayıda kurbanlık bulunduğunu, kurbanlık temininde sıkıntı çekilmeyeceğini söyledi.

Kurbanlık satış fiyatlarında geçen yıla göre bir değişim olmadığını belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"İlimizde Kayseri Ticaret Borsası Havyan Pazarı, Kocasinan ilçesi Oymaağaç bölgesi ve Melikgazi ilçesi Beyazşehir bölgesinde kurbanlık satış noktası mevcuttur. Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yılki fiyatlarla aynı. Küçük ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 22 lira. Küçükbaş kurbanlıklar bin lira ile bin 500 lira, büyükbaş kurbanlık hissesi bin 500 lira ve 2 bin lira olarak öngörülmüştür. Vatandaşlarımız kurbanlıklarda kulak küpesi olmayan hayvanları tercih etmesin. Yerli üreticimize destek olmaları için vatandaşlardan yerli ürünleri tercih etmelerini istiyoruz."

Öte yandan, Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın da kurbah kesim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Büyükbaşlar için sadece kesim ücretinin 150, kesim, yüzme ve sekiz parçaya ayırma hizmetinin 300 lira, küçükbaş sadece kesim 50, kesim, yüzme ve dört parçaya ayırma ücretinin 100 lira olarak belirlendiğini belirten Aydın, vatandaşları kurbanlıklarını belgeli kasaplara kestirmeleri, kurban etlerini kıyma yaptırırken kasapların dışındakileri tercih etmemeleri konusunda uyardı.